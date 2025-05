Audiência pública discute modernização do Metrô-DF e aquisição de novos trens

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) realizou, na última sexta-feira (16), uma audiência pública para apresentar e discutir dois projetos fundamentais para o transporte metroviário da capital: a modernização do sistema de sinalização e controle, e a aquisição de novos trens para reforçar a frota atual. O evento aconteceu no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional (CAO) do Metrô-DF, em Águas Claras, e contou com transmissão ao vivo pelo canal oficial da companhia no YouTube, permitindo, assim, ampla participação da população.

Na abertura da audiência, o Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Zeno José Andrade Gonçalves, destacou a importância do projeto para a mobilidade urbana da capital federal. Além disso, ressaltou o compromisso do governo com a melhoria do transporte público.

Modernização do sistema de sinalização

Entre os principais temas abordados, destacou-se a modernização do sistema de sinalização e controle do Metrô-DF, iniciativa que surge em resposta a problemas recorrentes enfrentados pelos usuários, como falhas na circulação devido a problemas técnicos e falta de energia.

Durante a apresentação, foram exibidos estudos técnicos sobre a atualização dos sistemas atuais. Com isso, foi possível demonstrar como a modernização poderá melhorar a eficiência operacional do metrô, garantindo, consequentemente, maior segurança e confiabilidade para os passageiros.

“Tanto fornecedores quanto universidades, fabricantes, estudiosos do tema, enfim, toda a comunidade interessada no tema terá um prazo para nos enviar suas contribuições. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar nosso trabalho, trazer melhorias tecnológicas e gerar economia na hora da contratação e da compra desses equipamentos”, explicou Handerson Cabral, presidente do Metrô-DF.

Novos trens para a frota

Em seguida, o segundo tema central da audiência foi a aquisição de 15 novos trens, que serão somados à frota já existente. Essa medida visa, sobretudo, diminuir os intervalos entre as composições e otimizar os serviços oferecidos aos usuários, que frequentemente enfrentam lotação nos horários de pico. Os novos trens estão previstos para chegar em até três anos.

Além disso, em uma segunda etapa, a companhia planeja modernizar os trens adquiridos anteriormente, com especial atenção aos da série 1.000, os primeiros a circularem pelos trilhos da capital. Segundo o presidente da companhia, após a conclusão de ambas as etapas, o Metrô-DF contará com mais de 40 trens disponíveis para atender o Distrito Federal.

Participação da comunidade

Outro aspecto importante destacado durante a audiência foi a abertura para participação da comunidade no processo de modernização do metrô. O encontro foi aberto a toda a população, oferecendo, portanto, uma oportunidade para que os cidadãos pudessem tirar dúvidas, dar sugestões e conhecer as características técnicas dos novos equipamentos.

Impactos esperados

De modo geral, a modernização do sistema de sinalização e controle, juntamente com a aquisição de novos trens, tem como objetivo principal melhorar a qualidade do serviço oferecido aos usuários do Metrô-DF. Entre os impactos esperados estão: a redução dos intervalos entre os trens, maior confiabilidade do sistema, aumento da capacidade de transporte de passageiros, melhoria na experiência dos usuários e otimização dos recursos operacionais.

Por fim, para os moradores de Águas Claras, que convivem diariamente com a presença do metrô na cidade e dependem do transporte para se deslocar, as melhorias prometem trazer mais conforto e eficiência nas viagens diárias. A iniciativa demonstra, portanto, o compromisso da atual gestão em enfrentar os problemas recorrentes do sistema metroviário e investir em soluções tecnológicas que possam garantir um serviço mais eficiente, seguro e confortável para a população do Distrito Federal e Entorno.

