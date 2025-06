Audiência pública debate problema de iluminação no DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realiza, na noite desta quarta-feira (4), uma audiência pública para discutir as falhas na iluminação pública em diversas regiões administrativas. A reunião está marcada para 19h, na sala de comissões Deputado Juarezão, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Distrital.

O debate parte dos dados levantados pela campanha “Falta Luz Aqui”, que, em apenas 13 dias, recebeu mais de 200 denúncias de moradores apontando ruas, praças e avenidas completamente às escuras. Essa ação é uma iniciativa do mandato do deputado distrital Fábio Felix (PSOL), que, além disso, é o autor do requerimento para a realização do encontro.

Regiões mais afetadas

A maior parte dos relatos vem de regiões como Águas Claras, Ceilândia, Plano Piloto, Jardim Botânico, Guará, Taguatinga, Samambaia, Paranoá e Sobradinho. Nesse sentido, a falta de iluminação tem sido motivo de preocupação crescente entre os moradores, especialmente pelo aumento da sensação de insegurança e dos riscos para pedestres e ciclistas durante a noite.

Participação da sociedade civil

A audiência contará com a presença de representantes da sociedade civil, moradores e autoridades públicas. Entre os convidados confirmados estão:

Edison Antônio Costa Britto Garcia, presidente da CEB Ipes;

Romário Leal, presidente da Associação de Moradores da Expansão do Capão Comprido;

Juliana Magalhães, prefeita da Superquadra Norte 216;

Jeann Cunha, prefeito da Superquadra 105 Norte.

Como funciona a campanha

A campanha “Falta Luz Aqui” funciona por meio de um formulário online, onde a população pode informar pontos com iluminação precária ou ausente. Após o envio, cada denúncia é formalmente encaminhada à CEB Ipes, com pedido de providências e, em seguida, cobrança de uma resposta oficial.

*Com informações da Agência CLDF.

Por: Rafaella Iack.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link: www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp



Além disso, participe do canal de notícias e bastidores no Telegram: t.me/dfaguasclaras

Tem alguma demanda? Envia pra gente pelo e-mail: [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa cidade passa por aqui!

Nos siga em nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: open.spotify.com

Youtube: www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Pensado de forma compartilhada e comunitária, o projeto do DFÁguasClaras carrega a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.