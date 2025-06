Ataque por ciúmes termina com jovem ferido em bar de Águas Claras

Rapaz de 24 anos sofreu cortes profundos causados por uma garrafa quebrada; Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio

Na madrugada deste domingo (8), por volta da 1h, um homem atacou um jovem de 24 anos com uma garrafa quebrada em um bar localizado na Avenida das Paineiras, em Águas Claras.

A equipe do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 17º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu um chamado para atender uma ocorrência de agressão física. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima já sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Bombeiros socorrem jovem e o levam ao hospital

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 1h20, com o envio de duas viaturas até a Rua das Paineiras. No local, os socorristas encontraram o rapaz, de 23 anos, consciente e orientado. Ele apresentava um corte na lateral esquerda da cabeça, na altura da orelha, e uma perfuração no ombro esquerdo. As equipes contiveram o sangramento e transportaram o rapaz com prioridade para o hospital.

Testemunhas relataram aos policiais que o agressor agiu por ciúmes. Ele fugiu logo após o ataque. Mesmo após buscas nas redondezas, a PMDF não conseguiu localizá-lo.

Inicialmente, os socorristas levaram o rapaz ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), mas, devido à gravidade dos ferimentos, os profissionais de saúde transferiram a vítima para a Ala Vermelha do Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde ele segue em atendimento.

Por fim, a 21ª Delegacia de Polícia Civil (Taguatinga Sul) registrou o caso como tentativa de homicídio e abriu investigação para identificar o autor. Até agora, ninguém foi preso.

*Com informações da PMDF, PCDF e do CBMDF.

Por: Rafaella Iack.

