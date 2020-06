Asfalto da Via Estrutural será trocado por concreto

Estimada em R$ 38 milhões, a obra que substituirá o asfalto da Via Estrutural por concreto está prevista para começar em outubro de 2020, com conclusão em até 1 ano. A Via Estrutural tem seis faixas e todas serão alvo da reforma.

O convênio entre o DER-DF e a Terracap, que antecede o lançamento da licitação, será assinado nos próximos dias. O protocolo de intenções dos órgãos foi publicado em edição dessa segunda-feira (22/06) do Diário Oficial do DF (DODF).

O esquema para o tráfego na via durante a intervenção será definido no plano de ataque de obra, que deve ser feito pela empresa ou consórcio vencedor da licitação. Caberá a DER-DF fazer a licitação, acompanhar e fiscalizar a obra e, no final, realizar a entrega e prestação de contas para a Terracap.

A DF-095 liga o Plano Piloto a regiões como Ceilândia, Taguatinga e Águas Claras. Por ali passam 120 mil veículos por dia, de acordo com o DER-DF.