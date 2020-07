//Asfalto chega a mais um trecho da Rua 03 dos nossos vizinhos no Vicente Pires

Enxurradas, alagamentos, lama e buracos na pista passam a ser coisa do passado em Vicente Pires. Uma das principais vias da cidade, a Rua 03, entre a Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) e a Via Estrutural, ganha mais 600 metros de pavimentação, contemplando o trecho que vai do entroncamento da Rua 08 à Travessa 04 – a rua da Feira do Produtor. A obra avança após a instalação das redes de drenagem responsáveis por captar as águas das próximas chuvas.

Com 3,5 km de extensão, a via foi dividida em trechos para a execução dos serviços. “Por se tratar de uma região com muitos condomínios, comércio e grande movimento de veículos e pedestres, as obras não puderam ser executadas de uma só vez, pois inviabilizaria a mobilidade dos moradores”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho.

Melhores condições

Para quem viveu de perto os transtornos de morar numa cidade sem infraestrutura, presenciar a chegada do tão aguardado asfalto é motivo de comemoração. “Hoje é um momento de muita felicidade e alegria”, exaltou o comerciante Antônio Vieira, de olho na novidade. “Estou vendo tudo isso aqui acontecendo, muito obrigado”.

Também morador de Vicente Pires, Francisco Bonfim Guimarães lembra que, ao longo de quase 20 anos, a cidade atravessou diversos problemas. “Aqui foi um sofrimento muito grande – muita água, enchente, muitas dificuldades”, relata. “Agora, graças a Deus, neste governo está sendo tudo solucionado”.

A meta é manter o ritmo e cumprir os prazos de conclusão das obras em todo o setor, entregando à população uma cidade totalmente diferente da que foi encontrada no começo da gestão atual do GDF.

“Estamos trabalhando duro para entregar tudo o que estiver previsto em contrato no fim deste ano”, informa o secretário de Obras e Infraestrutura. “Queremos oferecer mais dignidade e qualidade de vida aos moradores de Vicente Pires”.