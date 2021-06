Arniqueira tem asfalto novo e reforma em quadras esportivas

Por Agência Brasília | Foto: Divulgação/GDF Presente

Os parquinhos e quadras poliesportivas de Arniqueira agora estão mais limpos e renovados para o lazer. Desde segunda-feira (7), equipes do Polo Central 2 do GDF Presente e da administração regional trabalham na recuperação desses espaços que há anos não passavam por manutenção. Além disso, a operação tapa-buracos se divide por toda a região administrativa (RA).

Os serviços são feitos em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Nesta quinta-feira (10), os operários estiveram em quatro parques infantis e uma quadra de esportes do Areal, localizados nas quadras QS 8, 10 e 11. Entre os serviços executados, a troca de areia, limpeza, pintura e reparos nos alambrados dos mobiliários urbanos.

“Temos cerca de 30 pontos de lazer como esses aqui em Arniqueira e quase todos tinham algum tipo de problema”, explica a administradora Telma Rufino. “Nossa equipe da administração mapeou os locais e vamos aos poucos recuperar essas pracinhas junto com o GDF Presente”, complementa.

Pelas ruas, a missão é tapar buracos por todos os conjuntos. Os três bairros da RA – Setor Habitacional Arniqueira (SHA), Areal e Área de Desenvolvimento Econômico (ADE) – serão beneficiados até o final da semana. Cerca de 5 toneladas de massa asfáltica estão sendo empregadas por dia e a Avenida Principal de Arniqueira já foi toda recuperada.

Segundo o coordenador do polo, Rodrigo Caverna, o desgaste no asfalto da cidade é grande. “As pistas vão envelhecendo e as valas aparecem. São muitos os pedidos de moradores via Ouvidoria. Vamos fazendo os reparos conforme a administração nos passa”, pontua.

Recolhimento de entulho

Outra ação diária em Arniqueira é o recolhimento de lixo e inservíveis. Em três dias de serviço, 90 toneladas de entulhos foram retiradas das ruas e de duas áreas de transbordo irregular da cidade. Lixo verde e restos de construção são os materiais mais encontrados pelos operários.

Uma equipe de 20 homens da Novacap e administração, além de oito reeducandos do programa Mãos Dadas, da Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), participam dos trabalhos na RA.

