Apostador de Águas Claras acerta cinco dezenas e fatura R$ 56 mil na Quina

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

12/05/2021 23:29, atualizado às 23:40 de 12/05/2021

Uma aposta feita em uma lotérica de Águas Claras, acertou cinco dezenas da Quina e levou um prêmio de R$ 56.726,39. Além do apostador de Águas Claras, outros dois apostadores do DF também levarão o prêmio de R$ 56 mil. A Quina segue acumulada, com previsão de prêmio em R$ 33 milhões para o próximo concurso que ocorrerá neste sábado (15).

O sorteio do concurso número 2371 ocorreu na noite desta quarta-feira (12). Dessa vez, as dezenas sorteadas foram: 04 – 15 – 30 – 36 – 39 – 48.

A lotérica onde a aposta foi feita está localizada em uma casa lotérica dentro do Águas Claras Shopping, na Av. das Araucárias. O apostador ou apostadora pagou uma aposta simples, de R$ 4,50, ganhando só R$ 56 mil – imagina a tristeza. O jogo mínimo custa R$ 2,00 (com cinco números) e pode ser feito pela internet.

Na capital, outros dois bilhetes também garantiram R$ 56 mil reais, feitos na lotérica Tio Patinhas, na Quadra 8 de Sobradinho; e na lotérica Taguatinga Shopping.

Para competir na Quina, você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília). Com o reajuste implementado em 10 de novembro de 2019, agora apostar na Quina custa no mínimo R$ 2 (com cinco números), mas pode chegar a R$ 6.006 (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30.

