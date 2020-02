Após reclamação de morador, MPDFT apura barulho de metrô

Após um morador da Rua 19 registrar reclamação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), sobre os ruídos causados pelo metrô, o orgão decidiu investigar a poluição sonora provocada pelo funcionamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) em Águas Claras, principalmente no período noturno.

O morador pede que o governo construa “barreiras acústicas” ao longo dos trilhos a fim de reduzir a emissão sonora.

Conforme pesquisa feita em um centro universitário de Brasília, medições feitas nas proximidades da malha metroviária registraram até 70 decibéis, “valor que está acima do limite estabelecido pela legislação brasileira e tem potencial de impacto negativo na vida da população”, registra o material assinado por dois acadêmicos.

A regra da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece que, no período noturno, o barulho não pode ultrapassar os 45 decibéis nas áreas consideradas urbanas e com grande concentração de moradores. Durante o dia, o limite passa para 50 decibéis. Por isso, a 6ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural quer esclarecimentos do governo local sobre a emissão de sons do modal.

