Anvisa libera uso de antiviral Remdesivir para pacientes com Covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira (12) o uso do antiviral Remdesivir contra a Covid-19 no país. O medicamento deverá ser usado em pacientes hospitalizados.

Primeiro medicamento a ter recomendação de uso em bula, o medicamento é bastante usado nos Estados Unidos em pacientes graves, que não estão entubados.

Além da aprovação do medicamento, a Anvisa aprovou e concedeu em definitivo o registro da vacina da Universidade de Oxford/AstraZeneca. O gerente-geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da Anvisa, Gustavo Mendes, foi responsável por esclarecer os pontos que concederam a aprovação dos dois imunizantes.

“São dois anúncios de registro. O primeiro registro é relacionado à vacina Covid-19 Recombinante, também conhecida como vacina de Oxford, que é uma vacina que já vinha sendo utilizada pelo procedimento de uso emergencial e que agora vai ser registrada pela agência com uma etapa de fabricação no Brasil. O que a gente acredita que representa maior autonomia”, declarou o gerente-geral.

Especialista da Gerência de Qualidade de Medicamentos, Raphael Sanchez, comentou que o Remdesivir não faz uso de submissão contínua no processo de autorização de uso, ao contrário das vacinas que precisam passar por essa etapa.

“A submissão se deu em 6 de agosto de 2020, quando tivemos contato com o dossiê completo. Depois da submissão, também tivemos algumas conversas para entender melhor pois é um medicamento desenvolvido com bastante celeridade e muitos aspectos ainda não estão fechados”, afirmou.

“Na análise da qualidade, nosso principal papel é garantir (…) em que termos o medicamento tem que estar para garantir (…) que ele tenha qualidade e segurança”, explicou.

“A gente espera que ele seja fornecido com qualidade, eficácia e segurança que são necessários e ajude as pessoas acometidas pela Covid-19”, afirmou, concluindo que o medicamento será vendido em formato de “pó para solução injetável”, com prazo de validade em 36 meses.

OMS desaconselha uso

Apesar de ser utilizado desde março do ano passado nos Estados Unidos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) desaconselha o uso do medicamento para pacientes com Covid-19. Mesmo sendo bem visto no começo da pandemia como um medicamento promissor no combate da doença, não demonstrou resultados robustos em estudos clínicos.

Outro fator determinante é o custo elevadíssimo do medicamento, podendo ser comercializado a R$ 17 mil em solo brasileiro. Em um artigo publicado no British Medical Journal, painel compondo especialistas da OMS afirmou que o uso do remédio não é recomendado, já que não apresentou evidências que ele aumenta a chance de sobrevivência ou diminua o risco de ventilação mecânica.

“O remdesivir tem recebido atenção mundial como um tratamento potencialmente eficaz para casos graves de covid-19 e é cada vez mais usado para tratar pacientes hospitalizados. Mas seu papel na prática clínica permanece incerto”, disse a OMS, em nota divulgada em novembro passado.

Contratada pela organização, o ensaio clínico Solidarity – área vinculada a organização -, responsável por avaliar a eficácia de medicamentos no tratamento da Covid-19 afirmou que já havia concluído os estudos do Remdesivir, hidroxicloroquina e outros dois antivirais. Nos estudos, não ficou constado nenhum efeito sobre os tempos de internação ou chances de sobrevivência de pacientes com Covid-19 que ingeriram o medicamento.

Medicamento

Para os entusiastas, o medicamento não será comercializado nas farmácias. O medicamento será usado exclusivamente nos ambientes hospitalares, com monitoração contínua do estado clínico e evolução do quadro do pacientes, como explicou o pesquisador da USP. Ele ainda não está disponível nos hospitais do Brasil e nem para compra em farmácias.

