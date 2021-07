Ampliada vacinação para público de 44 e 45 anos

O Distrito Federal vai vacinar pessoas com 44 anos ou mais a partir da próxima quarta-feira (7). O agendamento para esse público será aberto às 9h deste sábado (3) pelo site vacina.saude.df.gov.br. Serão 39.760 doses recebidas nesta sexta-feira (2) destinadas para as faixas etárias. As outras 7 mil vagas são do agendamento para pessoas acima dos 46 anos que segue aberto no mesmo endereço eletrônico.

A Secretaria de Saúde também abrirá, no mesmo horário, outras mil vagas para atender o grupo de pessoas com comorbidades com 18 anos ou mais. A abertura dessas vagas ocorre com o remanejamento de doses não utilizadas em outros agendamentos.

Cobertura vacinal

Até o momento, 1.005.782 pessoas já foram vacinadas no Distrito Federal com a primeira dose e 344.171 receberam a segunda dose. Outras 15.881 receberam a dose única da vacina Janssen. A cobertura vacinal na população elegível para vacinação, que são adultos com 18 anos ou mais, chega a 44,23% com a D1 e 15,59% com a D2 e dose única.

Em pouco mais de cinco meses, a Secretaria de Saúde vacinou mais de 100% da população com mais 70 anos com a primeira dose – percentual que foi ultrapassado com a vinda de pessoas de outros estados para receber o imunizante. Com a segunda dose, até o momento, 344.171 pessoas completaram o esquema vacinal, que faz com que o DF já tenha atingido mais de 100% de pessoas com 75 anos imunizadas.