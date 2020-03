Águas Claras tem 17 mil metros quadrados de novas calçadas

Com quase 17 anos, a Região Administrativa de Águas Claras passa por uma revolução nas calçadas. Passeios danificados são demolidos e reconstruídos e outros, antes inexistentes, são implementados – tudo com acessibilidade, plantio de grama, meios fios e rebaixamentos necessários. Desde o ano passado, a cidade conta com 17 mil metros quadrados de novas passagens, mas a intenção é dobrar este número. Os contratos são executados com verbas de emendas parlamentares.

Desde o ano passado, o órgão recebeu R$ 950 mil em emendas parlamentares para execução dos projetos de calçadas. Os locais são escolhidos para intervenção conforme prioridades, demandas de associações de moradores e requerimentos recebidos pela Ouvidoria (telefone 156). A Avenida Sibipiruna, próximo à Companhia Energética de Brasília (CEB), é demanda antiga que deve ser atendida na próxima etapa de obras, por exemplo.

-Informações Agência Brasília