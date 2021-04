//Águas Claras, seus problemas tem soluções ? Caminhada Solidária!

Pensando nisso em 2015 já havíamos iniciado um projeto de caminhar por Águas Claras a procura de problemas estruturais e buscando trazer a solução para aquilo que encontrávamos pelo caminho, assim surgiu a CAMINHADA SOLIDÁRIA

E lá se vão milhares de passos por Águas Claras em busca de melhorias. No início a ideia era fazer uma caminhada com vários voluntários , dessa forma teríamos um grupo de amigos com o mesmo foco, além de cuidar da saude dando uma bela caminhada por Águas Claras. A primeira caminhada solidária aconteceu no Parque Ecológico de Águas Claras e contou com cerca de 15 participantes, foi super legal, naquele dia aproveitamos o dia para nos conhecermos e ouvir sobre o que as pessoas faziam e o que havia as levado até a caminhada. Até hoje tenho grandes amigos desse dia, William, Sônia , Paulo Goulart, foram algumas dessas pessoas que marcaram nossa primeira caminhada. Ainda carrego no coração a vontade de ter um grande grupo de moradores caminhando por Águas Claras, com uma camiseta “CAMINHADA SOLIDÁRIA” e juntos podermos falar mais sobre a cidade e mais do que isso, que possamos participar da construção de Águas Claras.

Atualmente o projeto ganhou novo formato, por conta da pandemia optamos por fazer a Caminhada Solidária “Solitária”rsrsrrssrs… não podemos parar.

E com a super ajuda do amigo Alessandro da @Npossibilidades surge um formato mais profissional e que já introduz a TV DFÁGUASCLARAS, que é um spoiler que eu trago agora para voce, leitor do DFÁGUASCLARAS.

Veja o vídeo , assine nosso canal no youtube e deixe nos comentários o local que você gostaria de ver a nossa caminhada passando

Esse é um vídeo de 2018 e traz como era nossa caminhada no inicio.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.