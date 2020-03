Águas Claras recebe ações do GDF Presente

Águas Claras está recebendo reparos aos danos nas vias da cidade. Equipes do GDF utilizaram cerca de sete toneladas de massa asfáltica para cobrir os buracos. As intervenções ocorreram nas ruas 16 e 36 Norte, além da Avenida Vereda da Cruz. Ações de limpeza também foram executadas.

Na última semana, os consertos foram executados com aproximadamente duas toneladas de massa na Rua 19 Norte, próximo à Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), mais cinco toneladas foram utilizadas para cobrir as aberturas nos asfaltos da Rua 36 Norte e na Avenida Vereda da Cruz.

As intervenções do programa na cidade ainda incluem recolhimento de entulhos inservíveis, limpeza do pátio de obras da administração regional e pintura de meios fios.

Administrador regional de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva afirma que as intervenções do programa na cidade aceleram as ações previstas. De acordo com o gestor, os pontos escolhidos para o reparo no asfalto são de locais mais críticos e com muito movimento.

informações Agência Brasília

