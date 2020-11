Águas Claras no seu ouvido! Ouça o DFAGUASCLARAS PODCAST

Olha esse post 👆🏽 !! Aqui, eu , Paulo Goulart e Marco Antônio Amorim entrevistamos o Flávio, empresário querido em Águas Claras.

Porém atualmente o formato que o DF Águas Claras está apostando é o PODCAST, com ele você nos escuta quando e onde estiver através de alguma plataforma de áudio.

Aqui você vai ouvir o cotidiano de Águas Claras no Distrito Federal, uma cidade linda e muito amada pelos seus moradores. Vamos falar de tudo que envolve nossa cidade! Na política vamos envolver os moradores para que juntos possamos trazer benefícios a nossa cidade. Queremos lhe apresentar o comércio de Águas Claras para que isso possa fomentar os negócios e faça nossa economia crescer a cada dia. Queremos que você ouça Águas Claras todos os dias para que a nossa cidade tenha a cada dia mais pessoas envolvidas para fazer uma cidade melhor. Um grande abraço. Cléber Barreto Envie sua sugestão de pauta por email ou direct via instagram @dfaguasclaras

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.