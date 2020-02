//Águas Claras está triste após acidente que tirou a vida de um trabalhador na cidade.

O Acidente ocorreu por volta das 16:20h desta quarta-feira na Av. Parque Águas Claras x Av. Castanheiras quando um trabalhador realizava um serviço em um outdoor.

Em nota o Serviço Operacional de Informação Pública explica a ocorrência .

Acidente de trabalho

O acidente ocorreu na Avenida Castanheiras no semáforo da Avenida Parque Águas Claras/DF.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a essa ocorrência às 16h22(05/02) com emprego de 02(duas) viaturas terrestres, 01(uma) Aeronave de Resgate, 03(três) motos-resgate e 16(dezesseis) militares.

Informações da equipe de socorro que, chegando ao local encontraram o senhor PEDRO BRAZ FILHO, 45(quarenta e cinco) anos, caído ao lado de um outdoor já em parada cardiorrespiratória, de imediato a equipe de socorro iniciou o protocolo para a reanimação dos sinais vitais da vítima, tivemos o apoio do suporte avançado do SAMU, e depois de quase 01(uma) hora de tentativa de reanimação, os sinais vitais não foram restabelecidos e foi constatado o óbito no local pela médica do suporte avançado do SAMU.

Segundo informações de populares no local a vítima estava efetuando trabalho no outdoor.

A Polícia foi acionada para o local.

Não sabemos a dinâmica do acidente.

Não temos imagens dessa ocorrência.

Atenciosamente.

Serviço Operacional de Informação Pública – SOINP/CBMDF

A CEB por sua vez se posicionou dizendo:

INFORMAÇÕES DA CEB DISTRIBUIÇÃO SOBRE O ACIDENTE COM ÓBITO DE TRABALHADOR EM ENGENHO PUBLICITÁRIO

A Central de Operações da CEB foi acionada para atender ocorrência de acidente em engenho publicitário (frontlight) ligado na baixa tensão, fase-neutro (220v).

A equipe CEB esteve no local e desligou o ramal de ligação, isolando o outdoor. Importante destacar que o trabalhador recebeu descarga elétrica do cabeamento do próprio outdoor, que é de responsabilidade do proprietário da placa, e não das redes de distribuição da CEB.

Somente o ramal que alimenta o outdoor ficou desligado, não afetando outros clientes na região.

