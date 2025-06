Águas Claras é alvo de operação da PF contra registros profissionais ilegais

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (11), uma operação nacional contra um esquema criminoso de falsificação e venda de diplomas de ensino superior. Segundo as investigações, os documentos eram usados para obter registros em conselhos profissionais e, consequentemente, permitir o exercício ilegal de diversas profissões.

Ainda de acordo com a PF, ao menos oito pessoas atuavam profissionalmente com registros obtidos por meio de diplomas falsificados. Para combater o esquema, a operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão em dez estados, incluindo o Distrito Federal, com ações em Águas Claras e outras regiões administrativas.

Como funcionava o esquema

Conforme detalhado pelas autoridades, o grupo criava um site falso, hospedado em uma plataforma pública, que simulava um sistema oficial de verificação de diplomas universitários. Nesse ambiente virtual, constavam diplomas em nome de terceiros, que eram comercializados por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.

Entre os cursos mais visados estavam: Direito, Psicologia, Engenharias, Biomedicina, Fisioterapia, Administração e Educação Física.

Até o momento, a Polícia Federal já identificou pelo menos 33 diplomas fraudulentos ligados ao portal. Além disso, o grupo é investigado por lavagem de dinheiro e associação criminosa, além da falsificação e comercialização dos documentos.

Consequências

Diante dos fatos, os envolvidos poderão responder por diversos crimes federais, como falsificação de documento público, uso de documento falso, estelionato, exercício ilegal da profissão e receptação.

Por fim, a Polícia Federal já notificou os conselhos profissionais sobre o esquema e recomendou a adoção de medidas administrativas e disciplinares para os registros obtidos com base em documentação falsa.