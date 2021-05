//Águas Claras, 18 anos: um percurso por sua história e seus cantos

Primeiro é a gestação. Depois, o nascimento. Há precisamente 18 anos, Águas Claras começava a ser gestada no papel, se tornando a mais nova região administrativa do Distrito Federal. Águas Claras faz, neste 06 de maio de 2021, 18 anos. Apesar de ter completado a maioridade, a construção da cidade começou em 1992, há 27 anos.

Com a autorização do plano de ocupação de Águas Claras, na Lei Distrital n.º 385 de 16 de dezembro de 1992, a cidade começou ali, projetada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbes, o início de um futuro promissor, com o nome em homenagem ao córrego que nasce na cidade e abastece o Lago Paranoá.

Em 06 de maio de 2003, através da Lei Distrital n.º 3153, a nossa cidade conseguiu a tão famosa emancipação – independência de Taguatinga – tornando-se região administrativa. Com o seu crescimento ensurdecedor nos últimos anos, Águas Claras é a cidade mais vertical do Distrito Federal, com prédios que destacam sua silhueta no horizonte, ganhando até um apelido carinhoso de ‘Manhattan Brasileira’. Mesmo com apelido, Águas Claras criou sua própria identidade: comércio movimentado, intensa vida noturna, moradores jovens e outras características distanciam Águas Claras do cotidiano de outras regiões administrativas e aproximam do dia a dia de outras grandes capitais.

De lá pra cá: a história foi criada. De prontidão atendendo a população com demandas desde 2009, nós, do DFÁguasClaras, desejamos feliz aniversário para a nossa querida Águas Claras, a cidade que mais cresce no Distrito Federal!