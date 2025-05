Agenda Cultural: 9 – 11/05

Agenda Cultural: 9 – 11/05

Está no ar nossa Agenda Cultural! Por aqui já estamos nos preparativos e vamos te mostrar os melhores eventos pra já ir aquecendo! Essa é a Agenda Cultural do DFÁguasClaras, lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email: [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência.

🎉🌆 Festival Cidade Vertical – 2ª Edição Chegando com Tudo! 🎭🎶

Prepare-se para um dia incrível com arte, cultura e muita criatividade na Rua do Lazer, em Águas Claras! A segunda edição do Festival Cidade Vertical promete encantar com música, performances, palhaçaria e muita diversidade. 🎤 Shows com: MatrakaBerta, Drag Dalila, Cris Alves, Vero Melo, Batukenjé, Palhaço Chou Chou e Persephone!

📅 Data: 10 de maio

⏰ Horário: A partir das 10h

📍 Local: Rua do Lazer – Águas Claras

🎟️ Entrada gratuita

🎶🌸 Cantata de Dia das Mães – Baby House 💖👩‍👧

Emoção e carinho em forma de música para homenagear todas as mamães! A Baby House prepara uma cantata especial no Águas Claras Shopping, celebrando o amor e a maternidade com apresentações encantadoras.

📅 Data: 10 de maio

⏰ Horário: 15h às 18h

📍 Local: Águas Claras Shopping

💌🌷 Oficina de Cartão Especial para o Dia das Mães – no Águas Claras Shopping! 🎨👩‍👧

Uma homenagem feita à mão, com muito amor! Participe da oficina especial para criar um cartão exclusivo e cheio de carinho para presentear sua mãe nesse dia tão especial.

📍 Local: Águas Claras Shopping

📅 Data: 10 de maio

⏰ Horário: 14h

🎟️ Gratuita | Vagas limitadas

🎁🌷 Feira Especial de Dia das Mães no DF Plaza Shopping! 🌼🛍️

Até domingo, o DF Plaza Shopping te convida para viver uma experiência encantadora! Uma feira repleta de cor, afeto e uma curadoria de presentes de tirar o fôlego — tudo para surpreender as mães mais especiais! 💝

📍 Local: DF Plaza Shopping

📆 Até domingo

🌱💚 Manhã Verde: Plante Amor, Colha Vida! 🌿🌞

Neste domingo, vem espalhar verde com a gente! Traga uma planta, um sorriso no rosto e a vontade de transformar o mundo em um lugar mais bonito e sustentável. Um encontro cheio de vida, mãos na terra e boas energias!

📍 Local: Estacionamento do Pão de Açúcar

📆 Data: 11/05/2025

⏰ Horário: Das 09h às 11h

🔗 Inscrição: Instagram da ETS Pizzaria

🧒🎉 Quinta das Crianças no Espaço Happy Dream! 🎠💫

A diversão está garantida nas quintas-feiras do Felicittà Shopping com personagens que encantam a criançada!

✨ 08/05 – Corujita

✨ 15/05 – Jet Avião

⏰ A partir das 16h

🎟️ Ingressos a partir de R$ 30,00

📍 Local: Felicittà Shopping – Espaço Happy Dream

🎉🌽 Spoiler de São João: Vem aí o Arraiá de Águas Claras! 💃🔥

Prepare o chapéu de palha e a camisa xadrez, porque nos dias 23 e 24 de maio tem festança boa demais no Arraiá de Águas Claras! Vai ter música, comidas típicas, quadrilha e muita animação até altas horas!

📍 Local: Av. Pau Brasil, estacionamento da Faculdade Uniplan

📅 Data: 23 e 24 de maio

⏰ Horário: 19h às 02h

🎟️ Ingressos: R$20,00 (primeiro lote)

👉 Sexta | Sábado

Música boa e ao vivo? É na QPizza! 🍕

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca!

📍Local: QPizza – Rua das Figueiras

📅 Data: Todo Domingo, Segunda e Terça

⏰ Horário: 19h

A Agenda Cultural do DFÁguasClaras é a salvação dos seus finais de semana, toda quinta-feira estamos aqui para te mostrar os melhores eventos de Águas Claras! Lembrando que pra ter o seu evento por aqui, é só enviá-lo para o email [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência!