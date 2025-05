Agenda Cultural 23 – 25/05

Está no ar nossa Agenda Cultural! Por aqui já estamos nos preparativos e vamos te mostrar os melhores eventos pra já ir aquecendo! Essa é a Agenda Cultural do DFÁguasClaras, lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email: [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência.

🎉🌆 Arraiá de Águas Claras



Estacionamento da Uniplan

23 e 24 de maio

Ingressos: https://www.bilheteriadigital.com/arraia-de-agua-claras-2025-23-de-maio

Uma manhã literária para crianças em situação de vulnerabilidade social e emocional

Bica’s Cafe

24 de maio, de 9h30 às 12h

Max Mall, Rua 7 Norte

Mercado de artesanato

Até o dia 23/05 no Águas Claras Shopping

Academia só para bebês

24 de maio

16h

Águas Claras Shopping

Quinta das crianças

Felicittá shopping, a partir das 16h

Os melhores do mundo no teatro da Caesb

24 e 25 de maio

Ingressos: www.bilheteriadigital.com

Teatro da Caesb

Audote um Amigo

Feira Audote um Amigo

Data: Domingo, 25 de maio

Horário: Das 9h às 14h

Parque de Águas Claras

Todo domingo, segunda e terça tem música ao vivo na QPizza

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca!

📅 Data: Todo Domingo, Segunda e Terça ⏰ Horário: 19h

📍Local: QPizza – Rua das Figueiras

