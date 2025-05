Agenda Cultural 15 – 18/05

Agenda Cultural 15 – 18/05

Está no ar nossa Agenda Cultural! Por aqui já estamos nos preparativos e vamos te mostrar os melhores eventos pra já ir aquecendo! Essa é a Agenda Cultural do DFÁguasClaras, lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email: [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência.

🎉🎈 Tarde da Criança 🧒🏽 – Um dia de diversão no Águas

Prepare-se para uma tarde divertida com a criançada repleta de atividades especiais!

📅 Data: 17 de maio

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Águas Claras Shopping – Águas Claras

🎟️ Entrada gratuita

🇧🇷 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Encontro de idiomas – praticando e interagindo 👥

Um espaço para você conhecer pessoas e perder a vergonha de praticar outros idiomas – sem julgamentos e sem medo!

📅 Data: 18 de maio

⏰ Horário: 15h

📍 Local: Praça de Alimentação do Metrópole Shopping – Águas Claras

🎟️ Entre em contato: Instagram @encontrodeidiomas

💳 📝 Ação de Imposto de Renda – agilize e se organize

o NAF – Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal do Uniprocessus estará no Águas Claras Shopping oferecendo atendimentos GRATUITOS para a comunidade!

🧾 Declaração de Imposto de Renda

📑 Abertura de MEI

💬 Orientações fiscais e contábeis

…e muito mais!

📅 Data: 17 (10:00 às 22:00) e 18 de maio (13:00 às 20:00)

📍 Local: Águas Claras Shopping – Águas Claras

🎟️ Entrada gratuita

👗 🙋🏻‍♀️ Mercado de Artesanato – venha se mimar

🌿✨ O Mercado do Artesanato chegou no Águas Claras Shopping trazendo cheirinhos incríveis, mimos feitos à mão e muita coisa linda pra você se encantar!

📅 Data: Até o da 23 de Maio

📍 Local: Praça das Fontes no Águas Claras Shopping – Águas Claras

❤️ 🧒🏽Quinta das crianças – mais um evento pra criançada animada

Mais um evento e esse é roteineiro! toda quinta-feira a criançada tem diversão garantida no Felicittá Shopping

📅 Data: 22 de maio

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Felicittà Shopping – Águas Claras

🎟️ Entrada gratuita

🌆 💙 🥳 Desfile Cívico – vamos comemorar os 22 anos de Águas Claras?

Em comemoração ao mês de Aniversário de Águas Claras, acontecerá o tradicional desfile cívico na cidade!

📅 Data: 18 de maio

⏰ Horário: 08h

📍 Local: Praça Tico Tico – próx. à Estação Arniqueira – Águas Claras

🍓 🌳 Piquenique da Saúde – hidrate-se, consulte-se, divirta-se

acupuntura 🧘‍♀️, massagem relaxante 💆‍♀️, ventosa 🫧, aula com lutador 🥋, crossfit 💪, nutricionistas, psicólogas entre outras surpresas especiais terá no Piquenique da Praça Gavião!

📅 Data: 17 de maio

⏰ Horário: 16h

📍 Local: Praça Gavião – próx. à Estação Concessionárias – Águas Claras

Música boa e ao vivo? É na QPizza! 🍕

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca!

📅 Data: Todo Domingo, Segunda e Terça

⏰ Horário: 19h

📍Local: QPizza – Rua das Figueiras

A Agenda Cultural do DFÁguasClaras é a salvação dos seus finais de semana, toda quinta-feira estamos aqui para te mostrar os melhores eventos de Águas Claras! Lembrando que pra ter o seu evento por aqui, é só enviá-lo para o email [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência!

✨Até quinta que vem✨