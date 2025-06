Agenda Cultural: 06 – 08/06

Está no ar nossa Agenda Cultural! Por aqui já estamos nos preparativos e vamos te mostrar os melhores eventos pra já ir aquecendo! Essa é a Agenda Cultural do DFÁguasClaras, lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email: [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência.

🎊🌽 Arraiá da Quadra 203 — Vem pro forró, sô!

Prepare o chapéu de palha e o traje caipira porque o arraial mais animado tá chegando!

📍 Local: Quadra 203

📅 Data: 6 e 7 de junho

⏰ Horário: A partir das 18h

🎉🌽 Arraiá do Metrópole Shopping — Vem pro forrobodó mais animado da cidade!

Prepare-se para três dias de muita música, dança e sabor no clima junino mais arretado do DF!

📍 Local: Metrópole Shopping

📅 Data: 06, 07 e 08 de junho

⏰ Horário: Das 17h às 22h

✨ Atrações:

🎶 Shows ao vivo

🕺 Quadrilhas tradicionais (sempre às 20h30)

🎯 Brincadeiras & bingo

🍢 Barracas com comidas típicas

🎠 Espaço kids

🍻 Bebidas e muita alegria!

🎟️ Entrada gratuita! Vem dançar quadrilha e se deliciar com a gente!

🎨✨ Exposição “Transforme-se” na Estação Águas Claras!

Prepare-se para uma experiência artística e reflexiva no coração do transporte público!

📍 Local: Estação Águas Claras

📅 Data: 4 a 6 de junho

⏰ Horário: Das 8h às 18h

💪🏃‍♀️ Aulões de Funcional + Hyrox no Parque de Águas Claras!

Prepare-se para suar a camisa em uma manhã de muita energia e movimento ao ar livre!

📍 Local: Parque de Águas Claras

📅 Data: 8 de junho

⏰ Horário: Das 8h às 11h

🔗 Inscreva-se: Formulário de inscrição

🎨📖 Oficina de Mangá na Praça das Fontes!

Apaixonado por mangás? Então você não pode perder essa oportunidade incrível de aprender mais sobre esse universo criativo e cheio de estilo!

📍 Local: Praça das Fontes

📅 Data: 07 de junho

⏰ Horário: 16h

🎉👧🧒 Diversão garantida na Quinta das Crianças!

O Espaço Happy Dream no Felicittá Shopping se transforma em um mundo encantado toda quinta-feira, com muita alegria, brincadeiras e personagens que a criançada ama!

📍 Local: Felicittá Shopping

📅 Data: Toda quinta-feira

⏰ Horário: 16h

🎟️ Ingressos: A partir de R$ 30,00

Todo domingo, segunda e terça tem música ao vivo na QPizza

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca!

📅 Data: Todo Domingo, Segunda e Terça

⏰ Horário: 19h

📍Local: QPizza – Rua das Figueiras

