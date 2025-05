Agenda Cultural: 02 – 04/05

Está no ar nossa Agenda Cultural! Por aqui já estamos nos preparativos e vamos te mostrar os melhores eventos pra já ir aquecendo! Essa é a Agenda Cultural do DFÁguasClaras, lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email: [email protected], com pelo menos uma semana de antecedência.

🎉🌳 Aniversário de Águas Claras no Parque! 🎈🎂

É dia de celebrar com a comunidade em grande estilo no Parque Sul de Águas Claras! Um evento especial para comemorar o aniversário da cidade com muita alegria, atividades ao ar livre e entrada gratuita!

📍 Local: Parque Sul – Águas Claras

📅 Data: 01 de maio

⏰ Horário: 08h às 13h

🎟️ Entrada gratuita

Traga sua família, amigos e venha festejar com a gente! 🥳💚

🎁👩 Feira de Artesanato Especial Dia das Mães 🌸🛍️

Presentes feitos com carinho e criatividade te esperam na feira especial de Dia das Mães no Metrópole Shopping! Uma oportunidade perfeita para encontrar aquele mimo único para homenagear quem você ama.

📍 Local: Metrópole Shopping

📅 Data: 2 e 3 de maio

⏰ Horário: 10h às 20h

Não perca essa chance de presentear com afeto e originalidade! 💝✨ Você já sabe o que vai dar para sua mãe este ano?

🕺🎶 Ritmos na Praça – Sua Terça com Muito Movimento! 💃🪩

Vem dançar com a gente no Águas Claras Shopping! Toda terça-feira, a praça se transforma em pista de dança com ritmos variados para você se exercitar, se divertir e se conectar com a galera.

📍 Local: Águas Claras Shopping

📅 Data: Toda terça-feira

⏰ Horário: 19h

🎉🌽 Spoiler de São João: Vem aí o Arraiá de Águas Claras! 💃🔥

Prepare o chapéu de palha e a camisa xadrez, porque nos dias 23 e 24 de maio tem festança boa demais no Arraiá de Águas Claras! Vai ter música, comidas típicas, quadrilha e muita animação até altas horas!

📍 Local: Av. Pau Brasil, estacionamento da Faculdade Uniplan

📅 Data: 23 e 24 de maio

⏰ Horário: 19h às 02h

🎟️ Ingressos: R$20,00 (primeiro lote)

👉 Sexta | Sábado

Música boa e ao vivo? É na QPizza! 🍕

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca!

📍Local: QPizza – Rua das Figueiras

📅 Data: Todo Domingo, Segunda e Terça

⏰ Horário: 19h

✨Até quinta que vem✨

✨Até quinta que vem✨