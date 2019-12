Administração de Águas Claras realiza reformas nas calçadas

O Governo do Distrito Federal por meio da Administração Regional de Águas Claras e Novacap vem investido na construção, reforma e adequação de calçadas acessíveis da cidade. Ao todo, desde janeiro desse ano, foram concluídos 15.963,34 m2 de calçadas construídas. E outros 3.349,44 m2 estão sendo executadas e para serem entregues.

Confira os endereços em execução:

* Avenida das Castanheiras – Em frente a Administração

* Interseção da Avenida Vereda da Cruz e Rua Ipê Amarelo

* Interseção da Avenida Vereda da Cruz com a Rua 13 Sul

* Avenida Parque Águas Claras em frente aos lotes 1.345 e 1405

* Rua 19 Norte em frente à Avenida Castanheiras

* Rua Boulevard e a Rua 24 Norte

* Avenida Sibipiruna e Jacarandá

GDF

O governo vem investindo na acessibilidade e mobilidade urbana da população do Distrito Federal, com isso as reformas de calçadas das regiões administrativas estão sendo feitas. De acordo com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a manutenção não era feita desde 2012. A previsão de custo para os reparos é de pelo menos R$ 23 milhões, provenientes do GDF e de emendas parlamentares.

