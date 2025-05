Ações coordenadas levam à prisão de dois foragidos em Águas Claras

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP) do 17º Batalhão, prendeu dois foragidos da Justiça em ações distintas realizadas em Águas Claras, com apoio do Serviço de Inteligência da corporação, da Polícia Federal e de outros órgãos de segurança pública.

Prisões

A primeira prisão ocorreu na tarde de terça-feira (20), por volta das 17h. Na ocasião, após um trabalho de monitoramento e troca de informações entre as equipes envolvidas, os policiais conseguiram localizar um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelos crimes de furto e lavagem de dinheiro. O suspeito foi detido sem oferecer resistência e encaminhado à delegacia, onde ficou à disposição da Justiça para responder pelos crimes.

Já na madrugada desta quarta-feira (21), por volta da meia-noite, os militares do GTOP 37, também do 17º Batalhão, realizaram a segunda prisão. O foragido em questão possuía mandado de prisão em aberto por lesão corporal e dano. Nesse caso, a prisão foi resultado de um trabalho minucioso de monitoramento e inteligência conjunta. O homem, investigado por atos de violência e vandalismo, foi localizado em Águas Claras, detido sem resistência e conduzido para a delegacia de polícia.

Segurança reforçada

De acordo com as autoridades, as duas prisões são importantes para reforçar a segurança da população e reduzir a criminalidade na região. Assim, as operações demonstram a efetividade da integração entre os órgãos de segurança pública e o compromisso contínuo com a ordem e proteção dos cidadãos.