Acidentes próximos à Unieuro e na EPTG travam o trânsito

Colisão contra poste ocorreu próximo à Unieuro; outro acidente envolveu três veículos na EPTG, no sentido Taguatinga

Dois acidentes distintos mobilizaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) entre a tarde de quarta-feira (4) e a manhã de quinta (5). As ocorrências deixaram duas mulheres feridas e alertam para os riscos no trânsito de áreas movimentadas do DF.

Colisão contra poste

Por volta das 7h57 desta quinta-feira (5), uma motorista de 31 anos perdeu o controle do carro e bateu com o VW Gol prata em um poste de concreto, no acesso da via marginal norte da EPTG à Rua Copaíba, em Águas Claras, nas proximidades da Universidade Unieuro. Com o impacto, o poste caiu e bloqueou totalmente o tráfego sobre uma das vias no viaduto da EPTG, no sentido Vicente Pires.

Agentes do Detran-DF que passavam pelo local, prestaram os primeiros atendimentos à condutora e atuaram na organização do trânsito. A motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou-se a realizar o teste do bafômetro.

A equipe de resgate dos Bombeiros encontrou a condutora sozinha no veículo, consciente, orientada e clinicamente estável. Embora não apresentasse ferimentos visíveis, ela relatou dores e, por precaução, os bombeiros a levaram para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Já a equipe de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF permaneceu no local para garantir a segurança e fluidez viária até a CEB-Ipês concluir os trabalhos de retirada do poste.

A via foi liberada por volta das 11h. O veículo não se encontrava licenciado e foi removido para o depósito do DETRAN. A ocorrência foi registrada na 21ª Delegacia de Polícia Civil, que apura o caso.

Colisão na EPTG

Horas antes, na tarde de quarta-feira (4), outro acidente movimentou a EPTG no sentido Taguatinga. Três veículos se envolveram em uma colisão e deixaram uma mulher de 66 anos ferida.

Assim que chegaram ao local, os bombeiros atenderam a vítima, que estava consciente e orientada, mas com dores no peito e uma lesão no braço esquerdo. Em seguida, a equipe a encaminhou ao Hospital Santa Marta.

No entanto, as autoridades ainda não divulgaram os detalhes da dinâmica do acidente.

Alerta para os motoristas

Diante desses episódios, os dois acidentes reforçam a necessidade de atenção redobrada em horários de pico, especialmente em vias de alto fluxo, como a EPTG e os acessos a Águas Claras. Segundo o CBMDF, o atendimento rápido evitou complicações nos dois casos.

*Com informações do CBMDF e do Detran-DF.

Por: Rafaella Iack.

