//Acidente Grave na Avenida das Araucárias

Uma grave colisão entre dois veículos, na madrugada desta sexta (04/4), deixou parte da Avenida das Araucárias, na altura da rua 25 sul, interditada.

Informações preliminares apontam que o acidente ocorreu por volta das 2:30 min da madrugada.

O trânsito na avenida ficou interditado até às 8:10 da manhã, enquanto os bombeiros realizavam a limpeza do local.

Moradores relatam que acordaram com o forte barulho do impacto entre os dois carros.

Um dos carros capotou e arrastou na pista por alguns metros. Segundo testemunhas, um homem conduzia o carro branco e participava de um racha, estava em alta velocidade e atingiu o carro preto com 2 rapazes, um deles ficou com ferimentos graves. Um segundo participante do racha tentou fugir e os policiais foram em busca de capturá-lo.

Segundo testemunhas o motorista do carro branco, tem 29 anos, foi encaminhado à delegacia, e saiu após pagamento de fiança, consta também que tem mais de R$: 5.000,00 mil reais em multa e IPVA em aberto desde 2018.

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) CTB – Art. 308. Participar, na direção de veículo automotor, em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente, gerando situação de risco à incolumidade pública ou privada: Penas – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

A velocidade máxima da via era de 60 Km, mas foi alterada recentemente para 50 Km, após a implementação da ciclovia.

Vamos aguardar o desfecho do caso e demais informações da Perícia.

*As imagens utilizadas nesta matéria foram enviadas via grupo de whatsapp DFÁguasClaras – participação ativa da comunidade

