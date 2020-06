//A Vitamina D e as possíveis relações com o COVID-19

Evidência atual

Dados observacionais recentes compararam resultados de vários países e sugeriram ligações inversas entre os níveis de vitamina D e a gravidade das respostas do COVID-19, bem como a mortalidade.

Um estudo recente liderado por pesquisadores da Northwestern University, Estados Unidos, utilizou dados fornecidos por hospitais e clínicas na China, França, Alemanha, Itália, Irã, Coréia do Sul, Espanha, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Observou-se como nos países com altas taxas de mortalidade associadas ao COVID-19 – como Itália, Espanha e Reino Unido – seus pacientes apresentavam baixos níveis de vitamina D, em comparação com os de outros países com taxas mais baixas de mortalidade causada por SARS-CoV-2.

A pesquisa, disponível no medRxiv, examinou retrospectivamente os níveis de vitamina D depois de observar diferenças inexplicáveis ​​nas taxas de mortalidade por COVID-19 entre diferentes países. Variáveis ​​como a qualidade dos cuidados médicos, a distribuição etária da população, as taxas de teste e as cepas de coronavírus foram levadas em consideração: nenhuma delas parece ter desempenhado um papel transcendental nas variações mostradas na letalidade.

Em vez disso, foi observada uma correlação entre a deficiência de vitamina D e a alta letalidade causada pelo COVID-19. De fato, foi possível notar uma associação entre baixos níveis dessa vitamina com o risco de desenvolvimento da tempestade de citocinas, uma condição que está associada à alta mortalidade. Especificamente, o risco de casos graves de COVID-19 entre pacientes com deficiência grave de vitamina D foi de 17,3%, enquanto o número equivalente para pacientes com níveis normais de vitamina D era de 14,6%.

Embora esses resultados não signifiquem que todos os pacientes, especialmente aqueles sem deficiência conhecida, precisem consumir suplementos nutricionais, são estudos que requerem validação em outras pesquisas.

Dúvidas que surgem

Curiosamente, um primeiro ponto de discussão é fixo com alguns fatores associados à deficiência de vitamina D (definida como 25-hidroxivitamina D <30 nmol / L) que, coincidentemente, também são fatores de risco para o desenvolvimento de uma evolução desfavorável ao COVID -19. Estamos falando, por exemplo, de idade avançada, obesidade e algumas comorbidades pré-existentes em pacientes com infecção por SAR-Cov-2.

Um segundo ponto de discussão se concentra na exposição ao sol como fonte de vitamina D. Paradoxalmente, nas últimas décadas, tem sido recomendado em muitas partes do mundo e por diferentes sociedades médicas para evitar exposições (excessivas) ao sol, pois é uma causa de fotodano. pele e, acima de tudo, a aparência de melanoma. É um comportamento que levou a uma diminuição nos níveis de vitamina D todos os dias.

Essa deficiência de vitamina, como vimos, aumenta o risco de várias doenças e as medidas utilizadas, como o uso de filtro solar, intervêm.

Esse argumento previamente declarado deve ser lembrado quando analisamos outro estudo recente apresentado no Irish Medical Journal. Nesta publicação, a Dra. Kenny e seus colaboradores apontam como, em algumas regiões da Europa – está relacionada à Espanha e ao norte da Itália -, apesar de serem áreas ensolaradas em determinadas épocas do ano, eles mostraram altos índices de deficiência de vitamina D e Eles também tiveram uma das maiores taxas de infecção e mortalidade por COVID-19 no mundo.

Um elemento distintivo é que, nesses países, os alimentos não são enriquecidos nem a suplementação de vitamina D é recomendada.

Por outro lado, níveis mais altos de vitamina D foram mostrados em regiões do norte da Noruega, Finlândia e Suécia, apesar da menor exposição à luz solar. Mas nesses locais, a suplementação vitamínica e a fortificação formal de alimentos são uma prática comum. Coincidentemente, esses países nórdicos também apresentaram níveis mais baixos de infecção e mortalidade por COVID-19.

No geral, a correlação entre os baixos níveis de vitamina D e a mortalidade por COVID-19 foi estatisticamente significativa (p = 0,046), relataram os pesquisadores.

Agora, a recomendação ou não de “otimizar o status da vitamina D na população” durante a atual pandemia está emergindo como uma das questões mais debatidas.

Por outro lado, foi apontado que atingir níveis muito altos de vitamina D não confere maiores benefícios do que se uma pessoa apresentasse níveis normais. Portanto, a exposição ao sol por um curto período de manhã e uma dieta equilibrada com a contribuição de vegetais, frutas frescas e peixe podem ser recomendadas.

A esses comportamentos higiênico-alimentares – por enquanto e até que surjam novas evidências – outras recomendações suplementares podem ser levadas em consideração, como as dadas pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos que aconselham uma ingestão diária de vitamina D de 400 a 800 UI. (aqueles com mais de 70 anos de idade geralmente requerem uma dose mais alta). São doses suficientes para manter a saúde óssea, o metabolismo normal do cálcio e … também servirão para fornecer a proteção necessária causada pela prevenção de novas mortes associadas ao COVID-19.

