63º óbito por coronavírus no DF morava em Águas Claras

A Secretaria de Saúde do DF registrou, na tarde desta terça-feira (19), mais uma morte por coronavírus. A vítima é um homem de 76 anos, morador de Águas Claras. Sem apresentar comorbidades, ele foi internado no último dia 16 no Hospital das Forças Armadas (HFA), no Cruzeiro, e faleceu nesta manhã, na mesma unidade.

Com mais esse óbito, o DF registra agora 67 vítimas pelo coronavírus. Desse total, quatro pacientes eram moradores do Entorno — Novo Gama e Águas Lindas –, mas morreram em uma unidade de saúde do Distrito Federal.

Com mais este óbito registrado nesta terça (19/05), Águas Claras passa para seis mortes em decorrência do novo coronavírus. Nessa segunda-feira (18/05), foram registrados oito falecimentos por causa da doença em unidades hospitalares do Distrito Federal, um recorde desde o começo da pandemia. Três eram moradores de Goiás. À coluna Grande Angular, o governador Ibaneis Rocha (MDB) disse: “Vamos vencer essa doença juntos”.

O ranking de mortes pelo novo coronavírus no DF tem Ceilândia em primeiro lugar, com 14 óbitos registrados. Um dado assusta: a cidade dobrou o número de falecimentos em uma semana. No dia 11 de maio, a região administrativa (RA) tinha sete ocorrências de pessoas que perderam a batalha contra a doença. Em 18/05, a quantidade chegou a 14.

*informações Metrópoles

