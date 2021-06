3 dos 5 prédios mais altos de Brasília são de Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação/Internet

16/06/2021 23:51, atualizado às 23:52 de 16/06/2021

No Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) divulgado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação em 2017, afirmava que Águas Claras possuía aproximadamente 500 condomínios residenciais. De lá pra cá, a cidade cresceu em questão de mais residenciais, exemplo é que Águas Claras tornou-se um local de grande procura por possuir imóveis novos, e com preço menor se comparado ao Plano Piloto – outro centro bastante procurado.

Em números, por exemplo, o mercado imobiliário de Águas Claras fechou o Índice de Velocidade de Vendas (IVV) em alta. A nível de comparação, em março, o mercado imobiliário vendeu 472 imóveis novos na capital, sendo Águas Claras responsável por 128 imóveis novos, totalizando 27% – a cidade encabeça a lista também do mês de fevereiro.

No entanto, com tantos prédios espalhados para todos os cantos – literalmente -, vizinho, nunca te surgiu a dúvida: quais são os prédios mais altos de Águas Claras? O DFÁguasClaras foi atrás e apurou: Águas Claras tem 3 dos 5 prédios mais altos do DF.

Em quinto (5°), o prédio que não é residencial: o Congresso Nacional, com 92 metros de altura e 28 andares foi inaugurado em 1960, arquitetado por Oscar Niemeyer. O prédio residencial Vitali, em Águas Claras, é o quarto (4°) prédio mais alto do Distrito Federal, com 95,7 metros de altura, com 31 andares e foi inaugurado em 2012.

A sede do Banco Central é o terceiro (3°) prédio mais alto, segundo registros. O espaço foi inaugurado em 1981, e tem 101 metros de altura e 21 andares. O primeiro e segundo lugar são dois prédios em Águas Claras: em segundo (2°), o residencial TowerClub, com 104,42 metros de altura e 37 andares foi inaugurado em 2010. Com incríveis 108,28 metros, o residencial Sagitarius é o prédio mais alto, não só de Águas Claras, mas do Distrito Federal. O prédio tem 36 andares e foi inaugurado em 2010. Estes dois, inclusive, podem ser avistados de qualquer ponto da cidade.

