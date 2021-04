2ª dose será aplicada somente em quem recebeu a 1ª dose no DF

A partir de agora, o Governo do Distrito Federal (GDF) só irá aplicar a segunda dose da vacina contra covid-19 em quem tomou a primeira no DF. O anúncio foi feito pelos secretários da Casa Civil Gustavo Rocha e da Saúde Osnei Okumoto, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (19), no Palácio do Buriti.

O controle será feito pelo registro de identificação do DF no cartão de vacinação do Sistema Único de Saúde. A quem tiver iniciado o processo em outro estado, a imunização será negada. A decisão foi tomada para garantir a paridade entre a dosagem do antídoto aplicado na primeira fase e o número resguardado pelo governo para aplicação da segunda.

Até esta segunda-feira (19), o DF recebeu do governo federal 712.310 doses da vacina contra a covid-19, sendo 537.560 da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e 175.750 da Oxford/AstraZeneca. De todo esse quantitativo, 297.680 estão guardadas e refrigeradas aguardando o prazo de aplicação para quem vai receber a segunda dose.

“As vacinas chegam aqui já para um público específico. E aqueles que tomaram a primeira dose têm a segunda dose garantida. Se pessoas que tomaram a primeira dose em outros estados vierem tomar a segunda aqui, essa paridade entre as duas etapas vai quebrar e comprometer o estoque que está reservado”, explicou Gustavo Rocha.

AstraZeneca eficiente

Durante a interação com os jornalistas, os secretários alertaram que não há diferença de qualidade nas marcas de vacina aplicadas no DF. Osnei Okumoto fez um chamamento para que a população apta a receber o imunizante não deixe de fazê-lo por encontrar um antídoto do fabricante diferente do desejado.

Isso aconteceu depois que o número de cidadãos com 64 e 65 anos vacinados entre sexta (16) e domingo (18) foi de pouco mais de 50% do previsto para o público – alvo. Estima-se que o DF tenha cerca de 40 mil pessoas nessa faixa etária, mas apenas 22.729 foram imunizadas desde que a vacina foi liberada.

“Percebemos que muitas pessoas chegavam aos postos perguntando qual a marca disponível. Ao saberem se tratar da AstraZeneca, se recusaram alegando esperar a disponibilidade da CoronaVac, voltando para casa sem se vacinar” contou o secretário Osnei.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.